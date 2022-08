SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Dienstagvormittag ein

Die SAP SE-Aktie musste um 02.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 90,53 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 90,51 EUR. Bei 90,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.352 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,84 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 7,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,46 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 21.07.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,72 Prozent gesteigert.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 19.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

