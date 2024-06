SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag höher

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 169,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 169,66 EUR zu. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 169,86 EUR. Bei 168,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 617.088 SAP SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von 8,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,52 EUR am 27.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen