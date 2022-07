SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer

Die SAP SE-Aktie musste um 04.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 85,70 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,69 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 489.128 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,08 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.077,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,02 EUR je Aktie aus.

