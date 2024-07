SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 188,42 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 188,42 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 188,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.184 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2024 auf bis zu 190,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,80 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,04 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich

STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen