SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 88,26 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,79 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,56 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.480.250 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 4,72 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.077,00 EUR im Vergleich zu 6.350,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 5,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

