SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 273,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 273,40 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 274,45 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 271,70 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 232.190 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.02.2024 auf bis zu 160,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,32 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,11 EUR.

Am 28.01.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,24 EUR je Aktie belaufen.

