SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag höher

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 247,55 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 247,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 361.392 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 247,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2024 bei 137,42 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 80,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,11 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 21.10.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,47 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 28.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 22.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je SAP SE-Aktie.

