SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von SAP SE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 244,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 244,75 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 246,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 244,75 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265.520 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 1,57 Prozent zulegen. Am 10.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,66 EUR ab. Mit Abgaben von 42,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 231,89 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE gewährte am 21.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8,47 Mrd. EUR gegenüber 7,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

