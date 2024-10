SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 206,40 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 206,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 206,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 347.232 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 208,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2023 bei 121,10 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 70,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,00 EUR aus.

Am 22.07.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende