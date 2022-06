SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag nach

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 16:22:00 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 89,84 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 89,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.185.393 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 30,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 3,49 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.077,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 21.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,72 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

