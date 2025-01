SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Mittag

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 242,90 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 242,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 242,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 372.116 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 248,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,52 EUR am 12.01.2024. Mit einem Kursverlust von 41,33 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 244,78 EUR.

Am 21.10.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 22.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

