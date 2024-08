SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Dienstagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 190,66 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 190,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 191,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 323.261 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 197,46 EUR. 3,57 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (120,26 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

