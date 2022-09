SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 86,03 EUR. Bei 86,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 297.679 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 129,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,01 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 114,77 EUR.

Am 21.07.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.517,00 EUR im Vergleich zu 6.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 19.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Oracle-Aktie fällt zurück: SAP-Konkurrent Oracle trotz kräftigem Umsatzplus mit Gewinneinbruch

Analysten sehen bei SAP SE-Aktie Potenzial

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com