SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 261,35 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 261,35 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 261,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.322 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 7,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 176,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,38 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2025. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

