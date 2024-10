SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 209,80 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 209,80 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 209,90 EUR zu. Mit einem Wert von 209,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.878 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 209,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Am 19.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,28 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 27.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,46 EUR fest.

