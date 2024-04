SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag im Minus

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 169,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 169,64 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 167,16 EUR ein. Bei 168,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 83.723 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 184,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 8,75 Prozent zulegen. Am 22.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,10 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,33 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 187,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8.436,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Salesforce-Aktie fällt: Salesforce will angeblich Informatica übernehmen

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen