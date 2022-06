SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag Verlust reich

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,89 EUR ab. Bei 88,46 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 41.566 Stück.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 31,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 86,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,88 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,69 EUR an.

Am 22.04.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.350,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.077,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 20.07.2023 dürfte SAP SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

