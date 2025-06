SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 256,05 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 256,05 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 254,00 EUR ein. Bei 255,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.935 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 9,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,77 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 295,00 EUR an.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

