SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 255,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 255,15 EUR zu. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,10 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 590.519 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.06.2024 bei 174,70 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 46,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 295,00 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

