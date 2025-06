SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 256,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 256,50 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,25 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 910.686 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,53 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.06.2024 bei 174,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 295,00 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 22.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber -0,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,09 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,15 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Oracle-Aktie klettert auf Rekordhoch: Gewinnentwicklung von Oracle begeistert - SAP-Aktie profitiert nicht

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern