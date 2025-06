SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kurs der SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 257,10 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,6 Prozent auf 257,10 EUR nach. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 255,65 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.498 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 9,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.06.2024 bei 174,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,05 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,78 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

