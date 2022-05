SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von SAP SE legte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 92,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 92,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.895.141 SAP SE-Aktien.

Bei 129,74 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 28,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2022 (86,81 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,27 Prozent.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 129,69 EUR.

Am 22.04.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.07.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,72 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com