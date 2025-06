SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 249,95 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 249,95 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 248,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 249,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 558.671 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 176,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 41,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je SAP SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 295,00 EUR für die SAP SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2025 vor. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,19 EUR im Jahr 2025 aus.

