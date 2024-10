SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 216,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 216,30 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 216,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.578 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,82 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 43,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 223,56 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 21.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,38 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je SAP SE-Aktie.

