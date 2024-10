SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 220,45 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 220,45 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 221,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.939 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 44,29 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,16 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 226,33 EUR.

SAP SE gewährte am 21.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,47 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte SAP SE am 23.01.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester