SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 257,70 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 257,70 EUR ab. Bei 257,60 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,65 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.356 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 9,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 57,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,50 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte SAP SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je SAP SE-Aktie.

