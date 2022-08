SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 88,27 EUR zu. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 88,65 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,49 EUR. Bisher wurden heute 32.604 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 31,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 83,84 EUR. Mit Abgaben von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,46 EUR.

Am 21.07.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.669,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. SAP SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,85 EUR je SAP SE-Aktie.

