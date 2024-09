SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 202,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 202,10 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 201,00 EUR. Bei 203,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 317.771 Stück gehandelt.

Am 24.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,94 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 211,67 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester