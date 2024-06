SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 189,70 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 189,70 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 189,86 EUR. Bei 188,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 847.394 SAP SE-Aktien.

Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,86 EUR an. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Abschläge von 37,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

