SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag in Rot

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 89,79 EUR ab. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 89,64 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 80.366 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 30,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (86,40 EUR). Abschläge von 3,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 129,69 EUR angegeben.

Am 22.04.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.350,00 EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 20.07.2023 dürfte SAP SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,73 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Hot Stocks heute: SAP und BioNTech ziehen gegen den Trend an

NASDAQ-Tiitel Apple-Aktie: Elf Gründe, warum Macs die idealen Geräte für Geschäftskunden sein sollen

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG