SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 195,66 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 195,66 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,66 EUR an. Bei 195,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.132 SAP SE-Aktien.

Bei 199,20 EUR erreichte der Titel am 20.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,81 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Mit Abgaben von 38,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Am 22.07.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2025 dürfte SAP SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

