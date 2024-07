SAP SE Aktie News: SAP SE tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 192,84 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 192,84 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 193,68 EUR an. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 192,64 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.819 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 197,46 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 120,04 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 60,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,90 EUR an.

Am 22.07.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 27.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

