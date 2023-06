Sartorius Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Sartorius 252,00 EUR

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Sartorius zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 250,00 EUR. Die Sartorius-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius-Aktien beläuft sich auf 4.151 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 417,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 245,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius-Aktie mit einem Verlust von 2,00 Prozent wieder erreichen.

Am 20.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,69 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,45 Prozent auf 903,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Sartorius am 21.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Sartorius rechnen Experten am 19.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius im Jahr 2023 7,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

