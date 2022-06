Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.06.2022 09:22:00 Uhr um 1,1 Prozent auf 371,40 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 370,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 375,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.268 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 631,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 303,60 EUR ab. Abschläge von 22,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 541,50 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,00 EUR – ein Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 791,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com