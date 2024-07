Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag fester

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 219,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 219,10 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,40 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.200 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,13 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,95 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,927 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 311,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR – eine Minderung von 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 903,20 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

