Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 219,50 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 219,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 217,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,40 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.505 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 24,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,839 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,14 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

