Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 402,90 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 406,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 402,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 402,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.831 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 631,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,76 Prozent. Am 09.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 345,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 14,20 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 555,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 655,70 Millionen EUR im Vergleich zu 922,30 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Sartorius vz am 21.04.2022 präsentieren. Sartorius vz dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 10,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

