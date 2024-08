Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 242,50 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 242,50 EUR. Bei 235,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.288 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. 58,23 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 21,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,778 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,20 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,70 Mio. EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

