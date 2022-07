Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 362,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 365,50 EUR. Bei 359,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 52.611 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 631,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,66 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 525,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

