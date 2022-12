Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Verlusten

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 355,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 355,40 EUR. Bei 363,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.700 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (605,20 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. 41,24 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,24 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 516,64 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Sartorius vz am 26.01.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,72 EUR je Aktie.

