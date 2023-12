Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 287,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 287,40 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 289,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 283,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.457 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 64,13 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 316,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

