Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 246,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 246,00 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 251,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 245,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 31.607 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,98 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,764 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 261,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,26 EUR im Jahr 2024 aus.

