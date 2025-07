Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Freitagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 220,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 220,40 EUR zu. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 222,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.834 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 24,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,837 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,10 EUR.

Am 16.04.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,15 EUR im Jahr 2025 aus.

