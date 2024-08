Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Vormittag

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 248,30 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie um 09:04 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 248,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 250,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 248,30 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.065 Stück.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Abschläge von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,764 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Aufwind