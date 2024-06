Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 246,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 246,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.536 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 55,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,930 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus