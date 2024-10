Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 242,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 242,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 245,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.163 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,744 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

