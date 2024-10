Blick auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Sartorius vz ein

17.10.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 15,7 Prozent im Plus bei 264,60 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 15,7 Prozent auf 264,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 272,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.006 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 45,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 24,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,744 EUR je Sartorius vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 253,45 EUR an. Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umsetzen können. Am 23.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,04 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie Ausblick: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

