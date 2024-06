Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kurs der Sartorius vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 243,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 243,40 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 244,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 243,30 EUR. Zuletzt wechselten 11.048 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 57,64 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 13,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,930 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 819,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. Am 18.07.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus