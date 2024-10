Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 268,00 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 268,00 EUR zu. Bei 272,50 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 266,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.776 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 43,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 25,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,731 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 17.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,62 Prozent zurück. Hier wurden 793,60 Mio. EUR gegenüber 832,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,02 EUR je Sartorius vz-Aktie.

