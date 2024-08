Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz behauptet sich am Montagmittag

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 238,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 238,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 239,90 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 236,20 EUR nach. Bei 237,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.003 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 60,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Abschläge von 16,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,776 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 248,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,21 EUR je Aktie.

